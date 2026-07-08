Carlos Miguel valoriza treinamentos e projeta Palmeiras forte na briga por títulos

O Palmeiras realizou dois períodos de treinamento na terça-feira (7), na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para a retomada da temporada. Líder do Campeonato Brasileiro, a equipe voltará a campo no dia 22 de julho, às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada. O goleiro Carlos Miguel fez uma análise da intertemporada em meio à Copa do Mundo.

“Temos um tempo muito bom para trabalhar agora nessa intertemporada, temos de saber aproveitar isso com o maior cuidado possível. Temos muitos profissionais capacitados que estão aqui e sabem gerir da melhor maneira. Logo estaremos de volta em campo”, disse.

“Tem dias que são dois turnos, uma carga alta para estarmos mais inteiros nesse final de temporada. Nunca tivemos no Brasil uma parada assim no meio, com um tempo tão grande de treinamentos, e estamos sabendo aproveitar. Estamos disputando jogos-treino e é manter esse trabalho, focados, concentrados porque tem muita coisa pela frente.”, completou.

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Foco nos títulos

Na liderança do Brasileirão e classificado às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, Carlos Miguel promete dedicação do Palmeiras na busca de títulos no segundo semestre.

“Vamos batalhar até o último minuto para, se Deus quiser, sair com as vitórias. Se tiver de se jogar, botar a cara, o que precisar fazer para fazer o gol ou uma defesa, vamos fazer. Não desistimos em nenhum minuto porque o Palmeiras é isso”, concluiu.

Por fim, o arqueiro disputou 46 partidas pelo Alviverde e terminou 21 delas sem sofrer gols (45%). O aproveitamento representa a segunda melhor marca entre os goleiros do clube no século XXI, atrás apenas de Weverton, que registra 48%, e à frente de Marcelo Lomba, com 40%.

Na média de gols sofridos, Carlos Miguel ocupa a liderança entre os goleiros que atuaram pelo Palmeiras neste século em partidas oficiais. O camisa 1 sofreu 32 gols em 46 jogos, média de 0,69 por partida. Weverton aparece em seguida, com 0,73, enquanto Jailson (0,87), Marcelo Lomba (0,93) e Fernando Prass (1,03) completam os cinco melhores.

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