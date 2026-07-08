Egito promete enviar recurso à Fifa contra arbitragem após eliminação na Copa

A Federação Egípcia de Futebol (EFA) vai apresentar um recurso à Fifa contra a atuação da arbitragem no jogo contra a Argentina. A entidade afirma que houve erros em decisões importantes durante o confronto contra a Argentina, pelas oitavas de final, e promete utilizar todos os mecanismos previstos nos regulamentos para contestar o trabalho da equipe comandada pelo árbitro francês François Letexier. Na terça (7), horas após o jogo, o presidente da entidade, Hany Abo Rida, apresentou apenas uma queixa formal à Fifa.

Segundo a federação, algumas jogadas decisivas levantaram dúvidas sobre a aplicação dos critérios da arbitragem e sobre o funcionamento do sistema de árbitro de vídeo (VAR). Por isso, entende que as decisões tomadas durante o jogo tiveram impacto direto no resultado.

A EFA publicou um comunicado oficial no qual informa que não pretende ignorar o episódio. A entidade destaca que vai recorrer às instâncias responsáveis para defender os direitos da seleção e cobrar explicações sobre os procedimentos adotados pela arbitragem.

Além disso, a federação egípcia afirmou que a Copa do Mundo exige os mais altos níveis de transparência, justiça e imparcialidade. De acordo com o comunicado, situações como a registrada no duelo contra a Argentina precisam ser analisadas para preservar a credibilidade da competição.

“O futebol egípcio sempre respeitou os valores do fair play, da integridade esportiva e do respeito ao jogo. O que aconteceu gerou frustração entre jogadores, comissão técnica e torcedores, que esperavam uma arbitragem dentro dos mais altos padrões”, afirma o comunicado da federação.

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