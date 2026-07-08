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Com previsão ousada, Ed Sheeran faz show privado para Inglaterra antes das quartas de final

Com previsão ousada, Ed Sheeran faz show privado para Inglaterra antes das quartas de final
Com previsão ousada, Ed Sheeran faz show privado para Inglaterra antes das quartas de final -

 

A seleção da Inglaterra viveu um momento de lazer dos mais exclusivos em meio à tensão da preparação para as quartas de final da Copa do Mundo. O cantor Ed Sheeran visitou o elenco no hotel Meadowbrook, onde os jogadores estão concentrados, e realizou uma apresentação privada para o grupo. Há quem diga, aliás, que o artista é um ”amuleto da sorte”.

O cantor de 35 anos levou um clima diferente ao ambiente da equipe inglesa e cantou uma versão acústica de “Castle on the Hill” à beira da piscina do hotel. Essa apresentação faz parte de uma rotina criada nos últimos anos pela seleção, a fim de fortalecer os laços e aliviar o convívio entre jogadores durante longos períodos de grandes torneios.

A relação entre Sheeran e os Três Leões ganhou força em 2021, quando o artista se aproximou do grupo por meio da amizade com Harry Kane. Desde então, o músico passou a frequentar períodos de preparação da equipe e se tornou uma presença conhecida dentro do ambiente da seleção.

Aposta de Ed Sheeran para final da Copa

Em entrevista ao Extra Time, o cantor falou sobre a proximidade construída com os jogadores ao longo dos últimos anos.

“Em 2021, o Harry me convidou para o estágio e lá conheci todo mundo. Desde então, tenho participado de todas concentrações. Tem sido ótimo, uma tradição bem legal. Desde a primeira vez que toquei para os rapazes, em 2021, criamos laços, então nunca é um público difícil de agradar”, disse.

Além da apresentação musical, o cantor também revelou sua previsão para a final da Copa do Mundo. Ed não escondeu o otimismo e disse acreditar em uma decisão contra a França, mas com vitória inglesa.

“Acho que será uma final entre Inglaterra e França. Acho que, quando se chega à final, qualquer um pode vencer, mas acho que seremos nós”, apostou.

O envolvimento do artista com o futebol também passa pelo Ipswich Town. Isso porque o cantor se tornou acionista, detentor de 1,4% das ações, e patrocinador do clube da primeira divisão inglesa. Ele atua como investidor passivo e não participa da diretoria.

Extra Time

O ”England’s Extra Time” se refere aos conteúdos oficiais produzidos pela federação inglesa durante grandes torneios de seleções. Para a Copa do Mundo, por exemplo, o canal lançou a série denominada Extra Time, com os bastidores da equipe. O cantor participa do sétimo episódio da produção.

Inglaterra nas quartas de final

A Inglaterra enfrenta a Noruega neste sábado (11), pelas quartas de final do Mundial, no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo valendo vaga na semifinal está marcado para as 18h (horário de Brasília).

A equipe inglesa terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, invicta, e eliminou RD Congo e México nas fases eliminatórias. O time volta a apostar em Harry Kane para buscar um lugar entre os quatro melhores da competição.

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