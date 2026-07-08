Com previsão ousada, Ed Sheeran faz show privado para Inglaterra antes das quartas de final

A seleção da Inglaterra viveu um momento de lazer dos mais exclusivos em meio à tensão da preparação para as quartas de final da Copa do Mundo. O cantor Ed Sheeran visitou o elenco no hotel Meadowbrook, onde os jogadores estão concentrados, e realizou uma apresentação privada para o grupo. Há quem diga, aliás, que o artista é um ”amuleto da sorte”.

O cantor de 35 anos levou um clima diferente ao ambiente da equipe inglesa e cantou uma versão acústica de “Castle on the Hill” à beira da piscina do hotel. Essa apresentação faz parte de uma rotina criada nos últimos anos pela seleção, a fim de fortalecer os laços e aliviar o convívio entre jogadores durante longos períodos de grandes torneios.

A relação entre Sheeran e os Três Leões ganhou força em 2021, quando o artista se aproximou do grupo por meio da amizade com Harry Kane. Desde então, o músico passou a frequentar períodos de preparação da equipe e se tornou uma presença conhecida dentro do ambiente da seleção.

‼️| Ed Sheeran is featured in the seventh episode of England’s ‘Extra Time’ where he meets the England national team and performs “Castle on the Hill” — You can watch the full episode for free on The Official England App pic.twitter.com/egEeHn6z1W — Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) July 7, 2026

Aposta de Ed Sheeran para final da Copa

Em entrevista ao Extra Time, o cantor falou sobre a proximidade construída com os jogadores ao longo dos últimos anos.

“Em 2021, o Harry me convidou para o estágio e lá conheci todo mundo. Desde então, tenho participado de todas concentrações. Tem sido ótimo, uma tradição bem legal. Desde a primeira vez que toquei para os rapazes, em 2021, criamos laços, então nunca é um público difícil de agradar”, disse.

Além da apresentação musical, o cantor também revelou sua previsão para a final da Copa do Mundo. Ed não escondeu o otimismo e disse acreditar em uma decisão contra a França, mas com vitória inglesa.

“Acho que será uma final entre Inglaterra e França. Acho que, quando se chega à final, qualquer um pode vencer, mas acho que seremos nós”, apostou.

O envolvimento do artista com o futebol também passa pelo Ipswich Town. Isso porque o cantor se tornou acionista, detentor de 1,4% das ações, e patrocinador do clube da primeira divisão inglesa. Ele atua como investidor passivo e não participa da diretoria.

Extra Time

O ”England’s Extra Time” se refere aos conteúdos oficiais produzidos pela federação inglesa durante grandes torneios de seleções. Para a Copa do Mundo, por exemplo, o canal lançou a série denominada Extra Time, com os bastidores da equipe. O cantor participa do sétimo episódio da produção.

Inglaterra nas quartas de final

A Inglaterra enfrenta a Noruega neste sábado (11), pelas quartas de final do Mundial, no Hard Rock Stadium, em Miami. O duelo valendo vaga na semifinal está marcado para as 18h (horário de Brasília).

A equipe inglesa terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, invicta, e eliminou RD Congo e México nas fases eliminatórias. O time volta a apostar em Harry Kane para buscar um lugar entre os quatro melhores da competição.