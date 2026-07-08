Empresário revela como Neymar comprou mansão e coleção de motos em negociação relâmpago

A confiança de Neymar nos ‘parças’ voltou a chamar atenção após o empresário Luiz Moura, do ramo da construção civil, revelar como vendeu ao atacante a mansão onde ele mora em Santos. Em entrevista ao podcast “Fala, Lazinho”, o antigo proprietário contou que um dos “parças” do jogador intermediou toda a negociação, concluída em poucos dias..

Segundo Luiz Moura, tudo começou quando um corretor perguntou se ele tinha interesse em vender a propriedade. Embora nunca tivesse pensado nessa possibilidade, o empresário definiu um valor acima do esperado e, imediatamente, recebeu uma resposta positiva.

“Um corretor apareceu e perguntou se eu queria vender. Nunca tinha pensado nisso. Construí três casas no mesmo terreno, para mim e meus filhos, a área de lazer e a academia eram de uso comum. Ele me perguntou um preço. Calculei mais ou menos, joguei lá em cima e ele disse: ‘Ok, negócio fechado. Posso trazer o comprador amanhã?'”, contou.

No dia seguinte, um jovem visitou o imóvel para gravar imagens da área externa. Inicialmente, Luiz não imaginou quem seria o comprador, mas a situação mudou durante uma videochamada.

“Estava com ele um rapaz, assim, meio magrinho, pensei: ‘Não vai comprar nada’. Aí esse jovem me pediu para filmar a parte externa, eu disse que sim, pois a vista realmente é bonita. Ele fez uma ligação de vídeo e falou ‘Ney’. Aí, me liguei que poderia ser o Neymar”, relembrou.

Além disso, o empresário afirmou que toda a documentação ficou pronta em menos de uma semana. No momento da assinatura da escritura, ele fez questão de aguardar a confirmação do pagamento antes de concluir a venda.

“No dia de assinar a escritura, fiquei receoso porque eu não ia assinar nada sem o dinheiro na conta. E nunca ofereceram contraproposta ou falaram de preço. Nada. Quando meu advogado falou sobre o pagamento, na mesma hora recebi uma ligação. Ele fez o pix e saí só com a roupa do corpo”, disse Luiz, que revelou nunca ter encontrado Neymar pessoalmente.

Neymar amplia compra de mansão e leva coleção de motos

O imóvel foi vendido de porteira fechada, ou seja, com móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, banho, louças e itens de decoração. No entanto, uma coleção de motos inicialmente ficou fora da negociação. Pouco depois, um dos amigos do atacante mostrou os veículos para Neymar, que decidiu comprá-los também.

Além disso, entre os modelos adquiridos pelo jogador estão motocicletas como Ducati 916 1994, Honda CBR 1000RR Fireblade Repsol, Honda CBR 1100XX Super Blackbird 1997, MV Agusta F4 750 2000, Suzuki GSX 1300R Hayabusa, Yamaha YZR F1 e duas Kawasaki Ninja ZX 7R, além de outros exemplares considerados de coleção.

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