Corinthians terá maratona de jogos após a Copa do Mundo

O Corinthians está na reta final da preparação para a retomada da temporada. Antes do retorno oficial do calendário, o Timão disputará um amistoso contra o Cascavel no próximo domingo (12/7), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Paraná. O compromisso será o primeiro da equipe após pouco mais de um mês sem partidas. Contudo, servirá como único teste antes da sequência de jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Além da disputa nacional, o Timão também terá decisões importantes nas copas. Afinal, pela Copa do Brasil, a equipe eliminou o Barra-SC e enfrentará o Internacional nas oitavas de final, em confrontos de ida e volta. Além disso, na Libertadores, o Alvinegro medirá forças com o Rosario Central em busca de uma vaga nas quartas de final.

Aliás, entre o amistoso contra o Cascavel e o dia 23 de agosto, o time do Parque São Jorge disputará dez partidas em pouco mais de 40 dias. Assim, Fernando Diniz deve intensificar o planejamento para a sequência da temporada e manter o Timão vivo em todas as competições.

Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR

19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

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