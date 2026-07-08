Saiba quando o Vasco faturou com a participação de Andrés Gómez na Copa do Mundo

A trajetória do único representante do Vasco na Copa do Mundo chegou ao fim nesta terça-feira, de modo que o clube carioca agora se despede dos holofotes do torneio mundial. Em uma partida dramática disputada em Vancouver, a seleção da Colômbia, que conta com o atacante Andrés Gómez em seu elenco, empatou em 0 a 0 com a Suíça no tempo regulamentar, mas acabou eliminada nas oitavas de final após a disputa por pênaltis.

Apesar da desclassificação em campo, a participação de Gómez entre os 26 convocados pelo técnico Néstor Lorenzo rendeu um retorno financeiro significativo aos cofres vascaínos. Isso ocorre porque a Fifa paga uma diária de 5 mil dólares (cerca R$ 25,8 mil) durante o período de preparação oficial para a competição.

Essa contabilidade começa a valer a partir do dia 1º de junho e se estende até o dia seguinte à eliminação do atleta. Desse modo, o Cruz-maltino garante um faturamento considerável mesmo com o encerramento precoce da campanha colombiana.

Poucos minutos para o atacante do Vasco

No que diz respeito à sua atuação nos gramados canadenses, Andrés Gómez teve uma passagem discreta e entrou em campo apenas em uma partida da Colômbia na Copa do Mundo.

O atacante do Vasco jogou na reta final do duelo contra o Uzbequistão. Posteriormente, nos quatro compromissos seguintes da equipe, o jogador de 23 anos permaneceu no banco de reservas sem receber novas oportunidades.

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O atleta enfrentava uma concorrência pesada no ataque, já que Néstor Lorenzo escalava Luis Díaz e Jhon Arias como titulares pelas pontas. Além disso, ao longo da campanha, o comandante colombiano optou por outros nomes. Entre eles Campaz, Jhon Córdoba e Luis Suárez para tentar mudar o panorama do setor ofensivo nos demais jogos, o que reduziu drasticamente o espaço do vascaíno na competição.

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