França volta a liderança do ranking da Fifa classificação na Copa

A França voltou a ocupar a liderança do ranking da Fifa. A atualização aconteceu após a classificação dos Bleus para as quartas de final da Copa do Mundo. Com isso, os franceses ultrapassaram Espanha e Argentina, que está na segunda colocação com uma diferença de apenas 0,71 pontos.
Antes do começo da Copa, a Argentina assumiu a primeira colocação e a França caiu para a terceira colocação. Entretanto, com o peso ampliado do mata-mata e adversários mais próximos no ranking, que interferem no cálculo da pontuação, os Bleus retomararem a ponta da tabela, após vencerem Suécia e Paraguai. A Espanha, apesar de passar por Áustria e Portugal, caiu para a terceira colocação.
Por outro lado, o Brasil voltou para a quinta colocação, ultrapassando Portugal. O Marrocos, que faz grande Mundial, está em sexto. Outra novidade nas primeiras colocações é o México, que ganhou quatro posições e no momento ocupa o décimo lugar, alcançando sua melhor colocação no ranking nos últimos 20 anos.
A Noruega se destacou na atualização. A classificação contra o Brasil rendeu doze posições e 33,61 pontos, colocando os Vikings na 19ª colocação, a melhor desde a mudança do formato. Contudo, a Tunísia, que perdeu seus três jogos, é a seleção que disputou a Copa que mais perdeu posições, doze no total, indo para o 57º lugar.
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