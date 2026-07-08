De la Cruz e Varela se reapresentam ao Flamengo

O Flamengo contou com dois retornos importantes nesta quarta-feira (8/7). Guillermo Varela e Nicolás De la Cruz, afinal, se reapresentaram no CT Ninho do Urubu após tirarem período de férias pós-eliminação do Uruguai na Copa do Mundo. Vale lembrar, porém, que o elenco principal se encontra em intertemporada em Portugal até domingo (12/7).

Com a queda da Colômbia para a Suíça na última terça-feira (7/7), aliás, não restam mais representantes do Fla no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Além da dupla uruguaia e também de Arrascaeta, que retornou mais cedo, o Rubro-Negro ainda espera outros seis jogadores.

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Gonzalo Plata é o único dos restantes que já tem data para voltar. O jogador da seleção do Equador, eliminada pelo México na fase de 1/16 avos da Copa, chega nesta sexta-feira (10/8). Danilo, do Brasil, chegou nesta quarta ao Rio de Janeiro, mas não tem data para se reapresentar ao Flamengo.

Quando os outros convocados retornam ao Flamengo?

Lucas Paquetá, que se lesionou contra o Japão, no dia 29 de junho, deve antecipar o retorno, abrindo mão das férias. A ideia é se recuperar o quanto antes para poder reforçar o Flamengo ainda em julho. O camisa 20 se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, que o tirou de campo na ocasião (vitória por 2 a 1) no intervalo.

Léo Pereira e Alex Sandro, por outro lado, não têm data específica de retorno. Ambos podem tirar dez dias corridos de férias antes de se reapresentarem. O mesmo vale para Jorge Carrascal, eliminado com a Colômbia nas oitavas de final. Os dias de férias começam a correr quando os atletas encerram suas obrigações com suas seleções, algo que deve ocorrer nos próximos dias para o meia.

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