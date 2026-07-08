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John Kennedy se aproxima de ranking histórico de gols pelo Fluminense no Brasileiro

John Kennedy se aproxima de ranking histórico de gols pelo Fluminense no Brasileiro
John Kennedy se aproxima de ranking histórico de gols pelo Fluminense no Brasileiro -

O atacante John Kennedy vive uma fase espetacular na temporada e continua a alcançar marcas expressivas com a camisa do Fluminense. Como atual artilheiro da equipe em 2026, o jovem jogador consolidou de vez o seu nome entre os maiores goleadores tricolores na história do Campeonato Brasileiro.

Graças aos excelentes números conquistados ao longo deste ano, o atleta agora ocupa a 15ª colocação nessa lista histórica do clube na competição nacional. Com esse feito, o conhecido “moleque de Xerém” já supera ídolos que marcaram época nas Laranjeiras, a exemplo de Romerito e Assis.

Ademais, a caminhada rumo ao topo promete novos capítulos muito em breve, visto que o atacante precisa de apenas mais cinco gols para entrar no Top-10 e empatar com Rafael Sobis e Rony. Caso ele balance as redes adversárias mais seis vezes, assumirá de forma isolada a 9ª colocação do ranking.

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Atualmente, o grande líder dessa estatística permanece sendo o ídolo Fred, que anotou 102 gols em Campeonatos Brasileiros pelo Fluminense. Logo atrás, o argentino Germán Cano aparece na segunda posição com 46 tentos. Ao passo que Magno Alves completa o pódio histórico na terceira colocação com 45 gols.

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