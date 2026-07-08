John Kennedy se aproxima de ranking histórico de gols pelo Fluminense no Brasileiro

O atacante John Kennedy vive uma fase espetacular na temporada e continua a alcançar marcas expressivas com a camisa do Fluminense. Como atual artilheiro da equipe em 2026, o jovem jogador consolidou de vez o seu nome entre os maiores goleadores tricolores na história do Campeonato Brasileiro.

Graças aos excelentes números conquistados ao longo deste ano, o atleta agora ocupa a 15ª colocação nessa lista histórica do clube na competição nacional. Com esse feito, o conhecido “moleque de Xerém” já supera ídolos que marcaram época nas Laranjeiras, a exemplo de Romerito e Assis.

Ademais, a caminhada rumo ao topo promete novos capítulos muito em breve, visto que o atacante precisa de apenas mais cinco gols para entrar no Top-10 e empatar com Rafael Sobis e Rony. Caso ele balance as redes adversárias mais seis vezes, assumirá de forma isolada a 9ª colocação do ranking.

LEIA MAIS: Fluminense renova contrato de promessa até 2029

Atualmente, o grande líder dessa estatística permanece sendo o ídolo Fred, que anotou 102 gols em Campeonatos Brasileiros pelo Fluminense. Logo atrás, o argentino Germán Cano aparece na segunda posição com 46 tentos. Ao passo que Magno Alves completa o pódio histórico na terceira colocação com 45 gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.