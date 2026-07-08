Newton chega na capital paulista para assinar com o São Paulo

O São Paulo está muito próximo de oficializar a contratação de Newton. O volante desembarcou na capital paulista na manhã desta quarta-feira (08/7) para concluir os últimos trâmites da transferência. O jogador foi liberado pelo Botafogo, passará por exames médicos ao longo do dia e também visitará o CT da Barra Funda antes da assinatura do contrato.

Após a aprovação nos exames, Newton firmará vínculo com o Tricolor até o fim de 2030. A contratação faz parte da negociação entre São Paulo e Botafogo, que também envolve o zagueiro Ferraresi. O defensor pertence ao Tricolor Paulista e está emprestado ao time carioca desde março.

O São Paulo já havia chegado a um acordo com Newton na última semana. No entanto, a conclusão do negócio dependia da resolução de uma pendência financeira relacionada a Ferraresi, além da definição dos últimos detalhes da transferência do zagueiro para o Botafogo. As conversas evoluíram nos últimos dias e abriram caminho para a chegada do volante à capital paulista.

A contratação atende a um pedido do técnico Dorival Júnior, que buscava mais uma opção para o meio-campo visando a sequência da temporada. Embora a janela de transferências abra apenas em 20 de julho, o clube acelerou as tratativas para deixar toda a documentação encaminhada.

Aliás, quando for anunciado oficialmente, Newton se tornará o segundo reforço do São Paulo nesta janela de transferências. Afinal, antes dele, o Tricolor acertou a contratação do atacante Victor Sá. Contudo, a diretoria ainda trabalha para trazer mais um zagueiro e completar os ajustes solicitados por Dorival Júnior para o segundo semestre.

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