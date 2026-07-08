Santos fará novo jogo-treino antes da volta do Brasileirão contra o Osasco Sporting

O Santos vai realizar mais um teste antes da retomada oficial da temporada. Nesta quinta-feira (09/7), às 15h, o Peixe recebe o Osasco Sporting para um jogo-treino no CT Rei Pelé. A atividade será fechada ao público, mas contará com a presença da imprensa, e servirá para o técnico Cuca dar sequência aos ajustes da equipe antes do retorno do Campeonato Brasileiro.

Este será o segundo compromisso preparatório do Peixe durante a intertemporada. No último sábado (04/7), o Alvinegro Praiano venceu o União São João por 3 a 0, em amistoso que permitiu ao treinador observar diferentes formações e dar minutos a atletas que vinham atuando menos ao longo do primeiro semestre.

Santos aposta na recuperação de atletas

A proposta de Cuca segue a mesma para o novo teste. Além de implementar conceitos táticos, o treinador pretende ampliar a minutagem de jogadores que buscam espaço no elenco e observar jovens das categorias de base. Sem reforços nesta janela, em razão da situação financeira do clube e do transfer ban, a comissão técnica aposta na recuperação de atletas que oscilaram na primeira parte da temporada. Entre eles estão os atacantes Moisés e Rony.

Moisés, inclusive, deixou boa impressão ao marcar um dos gols na vitória sobre o União São João. A expectativa também é pela presença do meia-atacante Thaciano, que está na fase final de transição física e já voltou a trabalhar com o restante do elenco.

Outro jogador em evolução é o lateral-direito Igor Vinícius, que também realiza atividades no gramado durante o processo de recuperação. Já o meia Gabriel Bontempo segue um cronograma diferente e faz trabalhos internos no CT Rei Pelé enquanto trata um problema no púbis.

Assim, após o jogo-treino diante do Osasco Sporting, o Santos concentrará os últimos ajustes para a volta das competições oficiais. O primeiro compromisso será no dia 16 de julho, quando enfrentará o Botafogo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.