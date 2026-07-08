Atacante belga encara a Espanha após recusar quatro vezes a La Roja

Além de decidir uma vaga na semifinal da Copa do Mundo, o duelo entre Espanha e Bélgica, na próxima sexta-feira (10), marca o encontro de um jogador com uma seleção que poderia defender. Afinal, o atacante belga Matias Fernández-Pardo já teve a oportunidade de atuar pela La Roja em quatro oportunidades e decidiu permanecer nos Red Devils em maio deste ano.

Nascido em Bruxelas, mas filho de pai espanhol, Fernández-Pardo sempre chamou a atenção nas categorias de base. Desde a infância, o atacante defendeu a Bélgica, indo da equipe sub 9 até o sub 19. Porém, em 2024, o jogador declarou ao jornal espanhol Marca que tinha o interesse de defender a Espanha.

“Quero jogar pela Espanha, sem dúvida. Se me quiserem, não há dúvida. Sei que há concorrência, mas gosto de desafios”, declarou o atacante na época.

De imediato, a Federação Espanhola fez todos os trâmites para que o jogador passasse a defender sua seleção. Com isso, o atacante recebeu a convocação para disputar a Euro Sub 21, no começo de 2025. Entretanto, Fernández-Pardo alegou uma lesão e não disputou o torneio. Entretanto, dias depois, atuou normalmente pelo Lille.

Depois disso, o jogador chegou a ser convocado em três oportunidades para seleções da Espanha de base, mas não atuou nenhuma vez. Contudo, Luis de la Fuente tinha a expectativa de convocar o atacante para a Copa do Mundo, por conta da ausência de opções no setor. Porém, em maio, um mês antes do Mundial, a Federação Belga anunciou que Fernández-Pardo iria permanecer defendendo os Red Devils.

Com isso, recebeu a convocação de Rudi Garcia para o torneio e já atuou em três partidas, todas vindas do banco de reservas. Agora, terá o confronto defendendo os belgas contra sua passada-futura seleção, em meio a vaias e aplausos.

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