Manchester United encaminha a contratação de Andrey Santos, do Chelsea

O Manchester United-ING avançou significativamente nas negociações para contratar Andrey Santos. uma vez que o volante brasileiro já fechou um acordo com os Diabos Vermelhos. Além disso, o Chelsea-ING liberou o atleta para viajar e finalizar os trâmites da transferência.

O portal The Athletic, do jornal The New York Times, divulgou inicialmente o negócio. Os clubes estipularam a transação em 56 milhões de euros (R$ 329 milhões), somados a outros 2,4 milhões de euros (R$ 12 milhões) em bônus eventuais. O contrato deve ser até 2031.

Embora o jogador possua vínculo com o Chelsea até junho de 2030, a mudança de equipe visa preencher a vaga de Casemiro. Ele se despediu do United ao fim da temporada.

O jovem meio-campista projeta um espaço maior entre os titulares em Manchester. Uma vez que enfrentava uma concorrência pesada em Londres contra nomes como Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Roméo Lavia.

A carreira de Andrey Santos

No cenário internacional, o técnico Carlo Ancelotti pré-selecionou o jovem para a Copa do Mundo, mas o cortou da lista final, apesar de o atleta ter participado dos amistosos da Seleção Brasileira em março. Com essa trajetória recente, ele acumula seis jogos pela equipe principal do Brasil.

Revelado nas categorias de base do Vasco, clube que defendeu até o início de 2023, Andrey passou por empréstimos no Nottingham Forest e no Strasbourg, da França, onde se destacou antes de se integrar em definitivo ao elenco principal do Chelsea no ano passado.

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