Vídeo: Henderson passa por cirurgia após fraturar o braço em comemoração

O meio-campista Jordan Henderson passou por uma cirurgia no braço esquerdo após sofrer uma fratura durante a comemoração da classificação da seleção inglesa às quartas de final da Copa do Mundo 2026.
O acidente aconteceu logo após a vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final. Embora não tenha sido utilizado na partida, Henderson participou da festa com os companheiros e caiu ao tentar pular uma placa de publicidade no Estádio Azteca, na Cidade do México. Com a queda, ele fraturou o braço esquerdo e precisou deixar o local recebendo oxigênio.
Nesta quarta-feira (8), inclusive, o jogador do Brentford confirmou que a cirurgia foi realizada com sucesso e agradeceu aos profissionais responsáveis pelo procedimento.
Veja o vídeo:
“Cirurgia concluída. Agora estamos nos preparando para o grande jogo de sábado contra a Noruega. Obrigado, portanto, a toda a equipe que cuidou de mim no Instituto Ortopédico de Kansas City, especialmente aos três cirurgiões que realizaram a operação”, publicou o meio-campista nas redes sociais.
A lesão, portanto, encerra a participação de Henderson na Copa do Mundo. O inglês esteve em campo por apenas seis minutos durante toda a campanha da seleção no torneio.
Porém, apesar de não ter condições de voltar a jogar, Henderson continuará integrado ao grupo comandado pela Inglaterra durante a disputa da competição. A seleção inglesa enfrenta a Noruega sábado (11), em Miami, pelas quartas de final.
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