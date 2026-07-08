Câmera de celular flagra tensão entre técnico do Egito e Scaloni próximo aos vestiários

A irritação do Egito após a derrota para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo não ficou restrita ao gramado nem à entrevista coletiva. Vídeos gravados por celulares e divulgados nas redes sociais mostraram um momento de tensão nos bastidores, quando o técnico Hossam Hassan se dirigiu de forma exaltada ao argentino Lionel Scaloni no caminho para os vestiários.

As imagens registraram Scaloni caminhando sozinho em direção ao túnel quando o comandante egípcio mudou de direção, aproximou-se e começou a gritar com o adversário. O treinador da Argentina, porém, seguiu o trajeto sem responder.

Segundo testemunhas, Hassan continuou acompanhando Scaloni enquanto repetia frases em tom áspero. Algumas pessoas precisaram intervir rapidamente para evitar que a situação aumentasse. Ainda no acesso, o técnico egípcio também se desentendeu com fotógrafos e organizadores presentes.

Vídeo

@mozalertEgypt coach screaming at Lionel Scaloni’s face while Scaloni completely ignoring him original sound – Moz Alert

Técnico do Egito cita roubo

O episódio ampliou o ambiente de revolta já evidente à beira do campo e, mais tarde, na coletiva do treinador. Após a derrota por 3 a 2, em Atlanta, Hassan respondeu apenas três perguntas da imprensa e concentrou as críticas na arbitragem, no VAR e especialmente na Fifa.

Em sua análise, a arbitragem deixou de marcar um pênalti para os egípcios antes do terceiro gol argentino. Hassan também entende que o juiz, com auxílio do VAR, anulou de forma incorreta um tento da seleção africana — que seria o segundo da partida.

“Acho que a derrota vai muito além do resultado, porque não vimos nem respeito e nem fair play. Por que o pênalti não foi dado para nós? O VAR deveria checar o lance. Ainda tivemos um gol anulado de forma inexplicável. E não houve checagem do VAR para nós. Todos vimos a camisa do jogador sendo puxada”, reclamou.

Em outro momento, o treinador elevou o tom das críticas. “Não quero amenizar a situação nem falar em má sorte. Fomos roubados injustamente hoje. Sofremos uma injustiça”, complementou Hassan em uma coletiva de imprensa explosiva.

Argentina de Scaloni se classifica

O Egito chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Yasser Ibrahim e Zico, e tinha vitória encaminhada até os 34′ do segundo tempo. Messi ainda desperdiçou um pênalti no início do jogo, mas liderou a reação argentina na reta final. O camisa 10 deu assistência para Cuti Romero diminuir o placar e, quatro minutos depois, marcou seu oitavo tento na competição.

Enzo Fernández, autor da virada que garantiu a classificação da atual campeã mundial nos acréscimos.

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