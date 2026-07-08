Quem é a joia camaronesa que se destacou em jogo-treino do Palmeiras

O atacante camaronês Miguel Bilong, de apenas 18 anos, foi o principal destaque do jogo-treino do Palmeiras, realizado na manhã desta quarta-feira (08/7), na Academia de Futebol, ao marcar dois dos três gols da equipe branca, vencedora da atividade entre jogadores do próprio elenco.

O desempenho reforça a boa impressão deixada pelo jovem desde que chegou ao clube para um período de testes, em março. Aprovado pela comissão técnica, Miguel já assinou contrato com o Palmeiras. No entanto, o vínculo só poderá ser registrado oficialmente a partir da abertura da janela internacional de transferências, em 20 de julho.

Enquanto aguarda a regularização, o atacante segue o processo de adaptação ao novo ambiente. Miguel ainda não fala português e participa de aulas para acelerar o aprendizado do idioma. No dia a dia da Academia de Futebol, ele se comunica principalmente em francês, sua língua de maior domínio.

Antes de participar das atividades com atletas mais próximos dos profissionais, o camaronês disputou competições amistosas pela categoria sub-20. O desempenho agradou ao técnico Allan Barcellos, que destacou a combinação entre força física, movimentação e capacidade de finalização apresentada pelo atacante.

Palmeiras quer desenvolver joia camaronesa

O planejamento do Palmeiras é desenvolver Miguel gradualmente nas categorias de base antes de uma promoção definitiva ao elenco principal. A tendência é que o atacante passe a integrar o grupo de apoio dos profissionais, ao lado de outras promessas do clube, como Eduardo Conceição e Heittor. O atacante também deve participar do próximo jogo-treino do Palmeiras, marcado para o fim de semana, diante do Juventus, novamente na Academia de Futebol.

A contratação do camaronês faz parte da estratégia do Palmeiras de ampliar a captação de talentos no continente africano. Nos últimos anos, o projeto também trouxe nomes como o zagueiro marfinense Koné, que atualmente integra o grupo de apoio da equipe principal.

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