França x Marrocos: quem vai garantir a primeira vaga na semifinal da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 está se encaminhando para sua reta final. Nesta quinta-feira, o planeta vai descobrir quem será o primeiro semifinalista da competição. No Gillette Stadium, em Boston, França e Marrocos medem forças por uma vaga na semifinal da Copa, às 17h (horário de Brasília). Quem avançar, enfrenta o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica.

Onde assistir

O jogo entre França e Marrocos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão de Globo, SBT, SporTV, CazéTV e GE TV.

Como chega a França

Com cinco vitórias em cinco jogos, a França chega como o time a ser batido nestas quartas de final da Copa do Mundo. Os franceses buscam chegar na terceira semifinal de Copa consecutiva e terão força máxima para tentar superar o Marrocos nesta quinta.

Desse modo, a partida em Boston tende a ser o maior desafio para a seleção francesa nesta Copa do Mundo até aqui. Por isso, o técnico Didier Deschamps externou, nesta quarta, o principal objetivo para esta quartas de final: a eficiência nas chances criadas para marcar gols. Deschamps também alertou que o jogo diante de Marrocos será com um roteiro completamente diferente do Paraguai.

“Precisamos ser eficientes, ofensivamente falando. Em todas as áreas, ambas as equipes têm pontos fortes. Somos eficientes, mas poderíamos ter nos saído melhor nesse aspecto. Às vezes você tem seis chances e marca dois gols, e às vezes tem duas chances e marca dois. O mais importante é ser eficiente. O perfil do Marrocos não é o mesmo do Paraguai. Nós os enfrentamos há quatro anos nas semifinais. Eles jogaram a final da Copa Africana de Nações. Têm jogadores de alto nível. Eles não estão aqui para jogar. Estão aqui para vencer. Temos que estar preparados, jogar bem e vencer essa grande equipe”, disse Deschamps.

Como chega o Marrocos

Revanche. Essa é a palavra que motiva a seleção de Marrocos para o jogo desta quinta-feira. Se em 2022, o sonho de chegar a uma final de Copa caiu justamente para a França, agora em 2024, os marroquinos tem a chance de deixar pelo caminho a sua algoz para novamente chegar em uma semifinal de Mundial.

Depois de passar por Holanda e Canadá, Marrocos chega para o duelo desta quinta-feira com a moral elevada, mas com uma grande preocupação: a condição do atacante Ismael Saibari.

O atacante deixou o gramado do jogo contra o Canadá com dores na coxa direita, foi substituído, e é dúvida para o jogo com a França. Saibari viajou com a delegação para Boston, mas sua presença no time titular, ou como uma opção, ainda é incerta.

FRANÇA x MARROCOS

Copa do Mundo – oitavas de final

Data e horário: 09/07/2025 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Tchouaméni) e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

MARROCOS: Bono; Hakimi, Issa Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi e El Khannouss; Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG).

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