Com dois de Bernard, Atlético vence o Sub-20 em jogo-treino

O Atlético realizou um jogo-treino nesta quarta-feira (8), na Arena MRV. A equipe venceu o time sub-20 por 3 a 1, como parte da preparação durante a intertemporada da equipe. Igor Gomes e Bernard (2) marcaram os gols do triunfo, com Wanderson descontando.

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O técnico Eduardo Domínguez não pôde contar com alguns jogadores importantes do elenco. Gustavo Scarpa (em recuperação após cirurgia no joelho direito), Patrick (lesão no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito) seguem fora de ação. Por outro lado, o clube concedeu alguns dias de férias a Preciado, Alan Minda e Alan Franco, que disputaram a Copa do Mundo com a seleção do Equador.

Assim, na preparação, o Atlético contou com duas formações distintas. A primeira delas, na etapa inicial, teve Delfim; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Pascini; Maycon, Alexsander e Igor Gomes; Victor Hugo, Cuello e Cassierra.

O Galo foi melhor durante o primeiro tempo e quase abriu o placar após pênalti cometido em Cuello. Porém, Maycon bateu para defesa do goleiro Pedro Cobra. Em seguida, o argentino teve um gol anulado por impedimento.

Atlético muda todo o time no segundo tempo

O primeiro gol estava maduro e saiu com Igor Gomes, aproveitando assistência de Victor Hugo. Pascini ainda teve uma boa chance de cavadinha, mas perdeu. Apesar de não ter criado muitas chances, o Sub-20 chegou ao empate com Wanderson.

Na segunda etapa, o time todo mudou, e a escalação que iniciou foi: Everson; Ivan Román, Léo Duarte, Lyanco e Lodi; Tomás Pérez, Cissé e Bernard; Reinier, Dudu e Cauã Soares.

Com a nova formação, Bernard se destacou e ampliou o marcador após cruzamento de Renan Lodi. Em seguida, o jogador fez o terceiro do Atlético após receber grande lançamento de Ivan Román e tocar com categoria para o fundo do gol.

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