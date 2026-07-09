Botafogo se aproxima do goleiro Gabriel Batista, ex-Flamengo

O Botafogo está próximo de reforçar o elenco com mais um nome para a sequência da temporada. O clube tem negociações avançadas para contratar o goleiro Gabriel Batista, de 28 anos, que defende o Santa Clara (POR).

Caso o acordo seja concluído, Gabriel chegará para disputar posição com Warleson, outro goleiro que também está perto de ser anunciado pelo Mais Tradicional. A informação é do jornalista Thiago Veras, em publicação nesta quarta-feira (8/7). Antes de oficializar os reforços e registrá-los, no entanto, a diretoria ainda precisa solucionar os cinco transfer bans impostos pela Fifa, situação que impede o clube de inscrever novos jogadores neste momento.

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Revelado pelo Flamengo, Gabriel Batista integrou o elenco profissional do clube carioca e participou de conquistas importantes, como a Libertadores, além de acumular convocações para as Seleções de base. Sem sequência, porém, saiu por empréstimo para o Sampaio Corrêa (MA) antes de acertar, em definitivo, com o Santa Clara, em 2022.

O goleiro viveu a melhor fase da carreira no futebol português. Titular absoluto e capitão da equipe, venceu prêmio de melhor goleiro do Campeonato Português na temporada 2024/25 por veículos da imprensa local. Além disso, estabeleceu o recorde de jogos sem sofrer gols na História do Santa Clara e teve papel decisivo na campanha que garantiu ao clube uma inédita classificação para a Conference League. Na temporada seguinte, voltou a ser um dos destaques ao contribuir para a permanência do Santa na elite.

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