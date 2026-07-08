Campeã em 2018 e vice em 2022, a França mais uma vez tenta pavimentar o seu caminho rumo à terceira final consecutiva de uma Copa do Mundo. Contudo, para isso acontecer, os franceses precisam superar um dos adversários mais duros da campanha até aqui. Nesta quinta, a França enfrenta o Marrocos, no Gillette Stadium, em Boston, e quem levar a melhor, garante uma vaga na semifinal da Copa.

O jogo desta quinta-feira, por sua vez, tende a ser com um roteiro completamente diferente aquilo que a França enfrentou no último sábado, diante do Paraguai, em Nova York. Por isso, Didier Deschamps pediu foco total para os seus jogadores, principalmente pelo clima de “revanche” do lado marroquino. Em 2022, a França eliminou Marrocos na semifinal e encerrou o sonho dos africanos de chegarem em uma final histórica.

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“O perfil do Marrocos não é o mesmo do Paraguai. Nós os enfrentamos há quatro anos nas semifinais. Eles jogaram a final da Copa Africana de Nações, têm jogadores de alto nível. Eles não estão aqui para jogar, estão aqui para vencer. Temos que estar preparados, jogar bem e vencer essa grande equipe”, disse Deschamps.

Além de pedir foco total, Didier Deschamps também salientou que a França precisa ser mais eficiente na hora de converter suas chances no ataque. Contra o Paraguai, foi a primeira vez que a seleção não marcou dois gols nesta Copa, e a quantidade de oportunidades desperdiçadas não deixou o treinador feliz.

“Precisamos ser eficientes, ofensivamente falando. Em todas as áreas, ambas as equipes têm pontos fortes.Somos eficientes, mas poderíamos ter nos saído melhor nesse aspecto. Às vezes você tem seis chances e marca dois gols, e às vezes tem duas chances e marca dois. Sendo assim, o mais importante é ser eficiente”, finalizou o treinador.

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