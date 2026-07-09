Vozinha entra na mira do Inter Miami após brilhar na Copa do Mundo

Uma das histórias mais surpreendentes da Copa do Mundo de 2026 pode render um novo desafio para Vozinha. Depois de se destacar defendendo a seleção de Cabo Verde, o goleiro de 40 anos está na mira do Inter Miami, clube que tem David Beckham entre os proprietários e Lionel Messi como principal estrela.

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De acordo com informações divulgadas pelos jornais Marca, da Espanha, e Record, de Portugal, nesta quarta-feira (8), a equipe da Major League Soccer (MLS) iniciou conversas para contratar o experiente goleiro, que está sem clube desde o fim de seu contrato com o Chaves, de Portugal.

Se a negociação for concluída, Vozinha passará a ser companheiro de Messi poucos dias depois de enfrentá-lo na Copa do Mundo.

O torneio marcou a melhor fase da carreira de Josimar José Évora Dias, conhecido no futebol como Vozinha. Capitão da seleção de Cabo Verde, ele foi um dos principais responsáveis pela campanha histórica que levou o país ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez.

Atuações fizeram Vozinha virar uma das sensações da Copa

Ainda na fase de grupos, o goleiro chamou atenção com grandes atuações nos empates diante de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Contra os espanhóis, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida após fazer sete defesas e garantir o empate sem gols.

Além disso, no mata-mata, apesar da derrota por 3 a 2 para a Argentina, Vozinha voltou a se destacar. Com defesas importantes diante dos argentinos, manteve Cabo Verde na disputa até os minutos finais e recebeu elogios da imprensa internacional.

Dessa maneira, as atuações na Copa do Mundo colocaram o veterano entre os nomes mais valorizados da competição e despertaram o interesse do futebol norte-americano.

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