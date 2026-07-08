Negociado com o Dortmund, jovem faz agradecimento ao Cruzeiro

O jovem Kauã Prates despediu-se do Cruzeiro nesta quarta-feira (8). Afinal, o lateral-esquerdo está a caminho da Alemanha, onde poderá estrear pelo Borussia Dortmund a partir do dia 12 de agosto, quando completará 18 anos de idade.

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Em postagem nas redes sociais, Kauã fez um agradecimento ao Cabuloso, clube que formou desde os dez anos. Ele recebeu proposta do clube alemão em janeiro deste ano e deixou a Toca da Raposa por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) fixos, além de mais 3 milhões de euros em bônus por metas atingidas.

“Cheguei ao Cruzeiro com apenas 10 anos. Era um menino cheio de sonhos, vestindo essa camisa com o coração acelerado e a certeza de que faria de tudo para honrá-la. Agora aos 17, me despeço levando comigo uma história que mudou a minha vida”, escreveu.

Kauã estreou no profissional no ano passado e deixa o Cruzeiro com apenas 18 partidas disputadas e um gol marcado. Ele ficou fora de ação nos últimos meses por conta de uma lesão muscular na coxa direita. Em 2025, era a primeira opção na lateral esquerda quando a comissão técnica não podia contar com Kaiki Bruno.

“Encerro um capítulo muito importante da minha vida, mas saio com o coração cheio de orgulho e gratidão. Obrigado por tudo, Cruzeiro. Essa camisa sempre fará parte de quem eu sou”.

Aliás, o Cruzeiro negociou também Kaiki, que jogará pelo Como, da Itália. Assim, contratou Gabriel Rojas e vem testando Kauã Moraes como alternativa para a função.

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