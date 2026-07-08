Rafael Márquez é anunciado como novo técnico da seleção do México

A Federação Mexicana de Futebol anunciou nesta quarta-feira (8) Rafael Márquez como novo treinador da seleção principal. Ex-zagueiro e um dos maiores ídolos da história do futebol mexicano, ele assume o comando da equipe com a missão de liderar o projeto rumo à Copa do Mundo de 2030.

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Márquez fazia parte da comissão técnica de Javier Aguirre durante a Copa do Mundo de 2026 e agora substitui o treinador no cargo. Na despedida, Aguirre fez questão de demonstrar confiança no sucessor.

“O Rafa está mais do que preparado. Temos uma seleção com jogadores interessantes, muitos atuando em alto nível na Europa. Alguns atletas, pela idade, provavelmente não estarão no próximo Mundial, mas ele é um grande profissional e um excelente treinador. Espero que faça um grande trabalho pelo México”, afirmou.

Como jogador, Rafael Márquez construiu uma trajetória marcante. Capitão da seleção mexicana em cinco edições da Copa do Mundo, viveu o auge da carreira entre 2003 e 2010, quando defendeu o Barcelona ao lado de craques como Ronaldinho, Lionel Messi e Andrés Iniesta.

Por fim, na Copa do Mundo de 2026, o México teve uma campanha consistente na fase de grupos, vencendo todos os seus jogos. A equipe, porém, acabou eliminada nas oitavas de final ao perder por 3 a 2 para a Inglaterra, em um duelo disputado no Estádio Azteca.

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