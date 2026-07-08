Botafogo derruba três transfer bans na Fifa

O Botafogo avançou no processo para liberar a inscrição de reforços na próxima janela de transferências. A Fifa retirou, nesta quarta-feira (8/7), os transfer bans referentes às contratações de Rwan Cruz (Ludogorets-BUL), Santiago Rodríguez (New York City-EUA) e Lucas Villalba (Nacional-URU), reduzindo as pendências do clube na entidade.

Anteriormente, o Alvinegro já havia conseguido a suspensão das punições envolvendo as negociações de Thiago Almada (Atlanta United-EUA) e Artur (Zenit-RUS). A Fifa reconheceu o processo de recuperação judicial da SAF e, por isso, vem retirando gradualmente os transfer bans, embora as dívidas ainda não tenham sido quitadas. Os valores, então, serão renegociados dentro do plano de recuperação.

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Agora, restam apenas duas pendências para o Botafogo: o transfer ban relacionado à contratação de Jordan Barrera (Junior Barranquilla-COL) e uma punição pelo não pagamento de multas administrativas impostas pela Fifa.

O clube precisa resolver essas duas restrições antes da abertura da janela, marcada para 20 de julho, para poder inscrever seus novos reforços. Atualmente, o Botafogo tem negociações avançadas com os goleiros Warleson e Gabriel Batista, além do zagueiro Lucas Monzón.

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