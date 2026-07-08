RB Bragantino vence o Athletico fora de casa e larga na frente no Brasileirão Sub-20

O Red Bull Bragantino deu um passo importante para conseguir a classificação para as semifinais do Brasileirão Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (08), o Massa Bruta venceu o Athletico por 1 a 0, na casa do adversário. Thalyson, na segunda etapa, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, a equipe paulista joga por um empate dentro de casa, na próxima quarta-feira (16), no jogo de volta. Por outro lado, o Furacão precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou dois ou mais para ficar com a vaga no tempo regulamentar. Antes da decisão, o Bragantino encara o XV de Jaú, pelo Paulistão da categoria, no próximo domingo (12), enquanto o Rubro-Negro não tem agenda estadual.

Nada de gols na primeira etapa

A partida começou com o Bragantino aparecendo mais no campo de ataque. Os visitantes tiveram a primeira oportunidade com Gabriel Lopes, que arriscou de fora da área e mandou pela linha de fundo. A defesa rubro-negra ainda trabalhou bastante, evitando mais chegadas perigosas do adversário. Aos poucos, o Athletico conseguiu equilibrar o jogo, aparecendo mais no campo de ataque.

Depois de um período mais morno, os dois lados tiveram oportunidades. Thalyson recebeu na área, girou e chutou para fora. Dois minutos depois, Marquinhos arriscou de fora da área e Carlos Eduardo fez a defesa em dois tempos. Na sequência, o Furacão respondeu. Guilherme Back cobrou falta fechada e Rafael Monteiro fez boa defesa. Depois, Santini ficou com a sobra de bola na área e finalizou para mais uma intervenção do goleiro.

Bragantino volta melhor e vence

O Massa Bruta voltou melhor do intervalo. Com dois minutos, Jhon Nunes entrou na área e finalizou para mais uma defesa de Carlos Eduardo em dois tempos. Na sequência, o Furacão também teve suas chances, após chute cruzado de Sestrem, que Rafael Monteiro espalmou para o meio e a defesa cortou. Depois, Lucas Marezi recebeu na entrada da área e, de primeira, chutou por cima do gol. Entretanto, os visitantes eram melhores e conseguiram sair na frente. Depois de cruzamento na área, Vitinho afastou mal e a bola ficou limpa para Thalyson, que não teve dificuldades para marcar o primeiro gol da partida.

Atrás no marcador, o Athletico fez alterações e partiu para cima em busca do empate. Na melhor oportunidade, Richey avançou pelo meio e arriscou de fora da área, mandando perto da trave esquerda. Entretanto, o Massa Bruta quase conseguiu ampliar em duas oportunidades. Luís Gustavo fez cruzamento fechado e Carlos Eduardo estava ligado, para dar um tapa. Na sequência, Luís apareceu na área e chutou para mais uma defesa do goleiro rubro-negro.

Nos acréscimos, os dois lados tiveram a chance de marcar. O Athletico quase empatou com Benjamin, que arriscou da entrada da área e parou em boa defesa de Rafael Monteiro. No minuto seguinte, Felipinho recebeu na área e obrigou Carlos Eduardo a trabalhar, para evitar que os visitantes ampliassem o marcador.

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