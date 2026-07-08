Imprensa internacional repercute voo do Brasil apenas com Danilo presente

O retorno da delegação brasileira após a eliminação na Copa do Mundo de 2026 ganhou repercussão internacional nesta quinta-feira (08/7). Contudo, o avião fretado disponibilizado pela CBF para trazer a Seleção de volta ao Brasil desembarcou no Rio de Janeiro com apenas o lateral-direito Danilo presente. A baixa adesão dos atletas chamou a atenção da imprensa europeia.

Na Inglaterra, o jornal The Sun destacou que a aeronave deixou os Estados Unidos com “apenas um jogador a bordo”, ressaltando o fato de isso acontecer logo após a “campanha desastrosa na Copa do Mundo”. A publicação tratou a situação com surpresa e deu destaque à ausência da maior parte do elenco.

Na Espanha, o diário AS também repercutiu o caso e estampou a manchete: “O avião do Brasil volta para casa… com um só jogador”. Em Portugal, o jornal A Bola adotou tom semelhante ao publicar: “Avião do Brasil volta para casa… com apenas um jogador a bordo”.

Além de Danilo, o voo contou com integrantes da comissão técnica, dirigentes e funcionários da CBF. Entre eles estavam o coordenador executivo Rodrigo Caetano, o coordenador técnico Juan Santos e Léo Nanetti, goleiro das categorias de base do Flamengo que integrou a delegação para auxiliar nos treinamentos dos arqueiros durante a Copa do Mundo.

Outros jogadores do Brasil foram para destinos diferentes

Os demais jogadores convocados, assim como Carlo Ancelotti, optaram por permanecer nos Estados Unidos. Outros deles seguiram diretamente para outros destinos antes da reapresentação aos respectivos clubes. Contudo, o voo fretado oferecido pela CBF era facultativo, e cada integrante da delegação teve liberdade para definir o próprio planejamento após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, que encerrou a participação brasileira nas oitavas de final do Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.