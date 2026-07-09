Santos goleia o Botafogo e conquista boa vantagem no Brasileiro Sub-20

O Santos conquistou um grande resultado na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (8), no CT Rei Pelé, o Peixe goleou o Botafogo, de virada, por 4 a 1, e pode perder por dois gols de diferença, no Rio de Janeiro, para avançar de fase. Vinicius Fabri (2), Pedro Assis e Rafael Gonzaga marcaram os gols do triunfo, com Arthur Izaque descontando.
LEIA MAIS: Botafogo derruba três transfer bans na Fifa
As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final. O Alvinegro carioca jogará em casa, no Estádio Nilton Santos, e terá que tirar uma grande diferença se quiser passar para a próxima fase.
O jogo começou equilibrado, com as duas equipes tentando o ataque, mas esbarrando na boa marcação adversária. Assim, a primeira chance mais perigosa foi do Botafogo, com finalização de Caio Valle, que desviou e bateu na rede pelo lado de fora. O Peixe passou a ter mais posse de bola e respondeu com João Branco, mas o chute passou perto da meta. Vinicius Fabri e Profeta também assustaram.
Na volta do intervalo, o Botafogo abriu o placar logo aos dois minutos com Arthur Izaque, que aproveitou cruzamento de Caio Valle para fazer de cabeça. Atrás do marcador, o Santos partiu para cima e empatou aos 14 com Vinicius Fabri, aproveitando bom contragolpe.
Santos vira e transforma jogo em goleada
O time da casa seguiu melhor, assustando mais o adversário. A virada quase saiu com Benício, que acertou o travessão. O Glorioso não conseguia conter os avanços do Peixe e viu o rival marcar o segundo aos 36. Novamente pela esquerda, Nadson deu assistência para Pedro Assis virar o placar.
Aliás, o segundo gol matou o Botafogo e fez o Santos construir um placar ainda mais favorável para o jogo da volta. Aos 42, Vinicius Fabri marcou o terceiro. Nos acréscimos, Rafael Gonzaga fez o quarto, sacramentando a goleada do Alvinegro praiano.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.