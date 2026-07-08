Palmeiras vence o Corinthians no fim e sai na frente nas quartas do Brasileiro Sub-20

Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico equilibrado na tarde desta quarta-feira (08/7), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, mas o Verdão foi mais eficiente nos minutos finais e venceu por 1 a 0. Após um primeiro tempo de boas oportunidades para os dois lados, a equipe alviverde definiu o confronto aos 44 minutos da etapa final, quando Vinicius aproveitou um contra-ataque e acertou o ângulo para garantir os três pontos.

Primeiro tempo

Corinthians e Palmeiras fizeram um primeiro tempo equilibrado pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e foram para o intervalo empatados por 0 a 0. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas pecaram nas finalizações. O Verdão levou perigo principalmente com Felipe Teresa e Fabiano. Por outro lado, o Timão respondeu com Luizinho, que exigiu grande defesa de Kauan Lima, e Dieguinho, que quase abriu o placar em chute desviado nos minutos finais.

O clássico também foi marcado por muita disputa no meio-campo e cinco cartões amarelos distribuídos pela arbitragem. Nos acréscimos, o Palmeiras ainda desperdiçou um contra-ataque promissor após boa recuperação de Pellegrin, mantendo a igualdade no placar ao fim dos primeiros 45 minutos.

Segundo tempo

Depois de um primeiro tempo equilibrado, Corinthians e Palmeiras voltaram mantendo a intensidade na etapa final. O Verdão começou melhor e levou perigo logo nos primeiros minutos com André Lucas, Coutinho, Fabiano e Victor Gabriel, mas parou nas defesas de Matheus. O Timão respondeu com Joãozinho, Gui Negão e Dieguinho. Contudo, foi Luizinho que criou a melhor oportunidade alvinegra ao driblar Koné e exigir grande intervenção de Kauan Lima.

Quando o empate parecia definido, o Palmeiras aproveitou um contra-ataque aos 44 minutos. Após escanteio para o Corinthians, Kidani cruzou para Vinicius, que dominou, driblou o marcador e acertou o ângulo para marcar o gol da vitória alviverde por 1 a 0. Nos acréscimos, o Timão tentou pressionar em busca do empate, mas a defesa palmeirense segurou o resultado até o apito final.

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