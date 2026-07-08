Médico da Noruega esclarece rumores de surto de gripe: “Tudo sob controle”

No último domingo (5), a Noruega venceu a Seleção Brasileira por 2 a 0 e conquistou a classificação histórica para as quartas de final da Copa do Mundo. E logo após a partida em Nova York, rumores foram publicados pela imprensa internacional de que o elenco norueguês teria sido acometido por um surto de gripe.

Na preparação para a partida diante da Inglaterra, no próximo sábado, alguns jogadores do elenco da Noruega teriam passado por problemas de saúde. Contudo, em nota, o departamento médico da seleção norueguesa veio a público para esclarecer os boatos e afirmar que nada passou de um rumor, e que está tudo sob controle.

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“Todos os jogadores estão bem agora. É muito pouco alarde, considerando que estamos convivendo de perto há quase seis semanas. É ótimo que eles acreditem nisso (no boato de surto de gripe). Estamos no controle de tudo, está tudo sob controle”, disse o médico Ola Sand para o ‘Nettavisen‘.

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, também falou sobre a situação, e admitiu que um ou outro jogador teve problemas pequenos de saúde como febre e tosse. Contudo, Solbakken também destacou que é algo corriqueiro em um momento de concentração total da delegação.

“Na verdade, só o Jorgen (Strand Larsen) é que teve febre. Mas, além disso, houve um pouco de tosse e voz rouca aqui e ali, espalhadas por todo o grupo. Mas há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas, então seria estranho se um ou outro não ficasse doente”, finalizou.

Com gripe ou não, a Noruega enfrenta a Inglaterra no próximo sábado, dia 11 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 18h (de Brasília), na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Quem avançar, enfrenta o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça.

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