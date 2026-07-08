Grêmio faz nova investida por lateral do Goiás

O Grêmio segue em busca da contratação do lateral-direito Diego Caito. O Goiás já recusou a primeira investida dos gaúchos, que agora negociam a compra dos direitos econômicos do defensor, de 22 anos.

No momento, os dois clubes discutem o valor total da negociação e a forma de pagamento. O lateral acredita que se transferir para o Imortal é uma oportunidade de crescimento na carreira e torce pelo final feliz nas tratativas, desde que todas as partes fiquem satisfeitas.

O Tricolor já gostaria de contar com Diego Caito no retorno dos jogos do Brasileirão, no dia 17 de julho, contra o Mirassol. Contudo, o Goiás não gostou da proposta de empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do período. Com a negativa dos goianos, o acerto atrasou.

Oriundo da base goiana, Diego Caito estreou como profissional em 2023 e vive a melhor fase da carreira. Nesta temporada, disputou 25 partidas, sendo 18 como titular, marcou dois gols e deu três assistências. O desempenho chamou atenção não apenas do Grêmio, mas também despertou interesse de clubes do exterior, como o Bologna, da Itália, além de uma equipe do futebol árabe.

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