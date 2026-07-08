Corinthians prioriza fim do transfer ban e vendas antes de buscar reforços

O Corinthians definiu as prioridades para a próxima janela de transferências. Em meio às dificuldades financeiras, a diretoria concentra esforços para encerrar o transfer ban imposto pela Fifa e aumentar a receita com a venda de jogadores antes de investir em reforços para o restante da temporada.

A principal meta do clube é arrecadar pelo menos 25 milhões de euros, cerca de R$ 147,4 milhões, na janela que será aberta em 20 de julho. Aliás, a direção considera esse valor fundamental para equilibrar as contas, solucionar pendências financeiras e recuperar a capacidade de registrar novos atletas.

Paralelamente, o Corinthians tenta chegar a um acordo com o Philadelphia Union para quitar uma dívida de aproximadamente US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) referente à contratação do volante José Martínez, realizada em 2024. O débito foi o motivo da punição aplicada pela Fifa, que impede o clube de inscrever jogadores.

Assim, para atingir a meta financeira, o Timão trabalha com a possibilidade de negociar alguns de seus principais ativos. Os volantes André e Breno Bidon, além do atacante Yuri Alberto, aparecem entre os atletas com maior potencial de venda nesta janela.

Somente após resolver a questão do transfer ban e alcançar a arrecadação planejada, a diretoria pretende avançar nas negociações por reforços pontuais. Um dos nomes analisados recentemente foi o volante Arthur, que pertence à Juventus e defendeu o Grêmio por empréstimo até o mês passado.

As conversas, no entanto, não evoluíram. O principal entrave foi a pedida salarial do jogador de 29 anos, considerada elevada pela diretoria corintiana diante do atual cenário financeiro do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.