Cruzeiro vence o Vasco e abre vantagem nas quartas do Brasileirão Sub-20

O Cruzeiro largou na frente nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (8), a equipe mineira venceu o Vasco por 1 a 0, na Toca da Raposa I, e abriu vantagem na briga por uma vaga entre os quatro melhores da competição. O gol da vitória saiu nos minutos finais. Aos 43 do segundo tempo, o meia Rhuan Gabriel, camisa 10 da Raposa, aproveitou a oportunidade e marcou o único gol da partida.

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A decisão da vaga acontece na próxima terça-feira (14), às 15h (de Brasília), em São Januário. O Vasco precisará vencer para seguir vivo na disputa, enquanto o Cruzeiro joga pelo empate para avançar às semifinais.

Quem passar desse confronto enfrentará Santos ou Botafogo. No primeiro duelo entre as equipes, também realizado nesta quarta-feira, o Santos goleou por 4 a 1 e ficou muito próximo da classificação.

Dono de quatro títulos do Campeonato Brasileiro Sub-20, conquistados em 2007, 2010, 2012 e 2017, o Cruzeiro tenta ampliar sua galeria de troféus. Já o Vasco busca alcançar pela primeira vez o título da categoria.

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