França x Marrocos: Deschamps foge de polêmica com trio de arbitragem da Argentina

França e Marrocos entram em campo nesta quinta-feira para decidir qual país será o primeiro semifinalista da Copa do Mundo de 2026. Em Boston, franceses e marroquinos duelam em um clima de revanche por conta dos africanos, que sonham em devolver a derrota na semifinal da Copa de 2022, no Catar.

Contudo, antes mesmo de a bola rolar no gramado do Gillette Stadium, uma polêmica já paira sobre o ar. Na última terça, a Fifa anunciou que a arbitragem de França e Marrocos será comandada por um trio argentino, com Facundo Tello como árbitro principal, e Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade como auxiliares.

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Assim que a escala foi divulgada pela entidade, as redes sociais ficaram em polvorosa com a escolha de um árbitro argentino para apitar o jogo da França. O que, na verdade, foi apenas um segundo capítulo dessa polêmica, uma vez que o árbitro francês François Letexier comandou o jogo entre Argentina e Egito – e foi alvo de duras acusações por parte dos egípcios.

Nesta quarta, ao ser perguntado sobre a escolha de Facundo Tello, o técnico francês Didier Deschamps, saiu pela tangente para evitar polêmicas. Desse modo, o treinador afirmou que o adversário da França nesta quinta será o time de Marrocos, e não o trio de arbitragem.

“Eu parto do princípio de que as designações dos árbitros são o que são, e não podemos fazer nada a respeito. Procuro confiar nos árbitros. Espero que o senhor Tello e seus assistentes, que estarão amanhã, sejam tão bons quanto o senhor Letexier e seus assistentes, que apitaram outra partida”, iniciou Deschamps, que emendou:

“Obviamente, sempre existem decisões que podem gerar discussão. Tudo depende do lado em que cada um está. Mas, para mim, o adversário é o Marrocos. Não vou considerar o árbitro como um adversário. Muito pelo contrário: ele está ali para aplicar as regras do jogo da forma mais justa possível”, finalizou.

Sendo assim, França e Marrocos abrem a fase de quartas de final da Copa do Mundo nesta quinta-feira. As equipes se enfrentam às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O vencedor deste duelo avança para a semifinal, e vai enfrentar quem levar a melhor entre Espanha e Bélgica.

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