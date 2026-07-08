Palmeiras mantém esperança por Danilo e avalia futuro de Mauricio no mercado

A eliminação de Brasil e Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 abriu espaço para o Palmeiras acelerar o planejamento da próxima janela de transferências. Assim, a diretoria intensificou os contatos para definir o futuro de Mauricio e avançar nas conversas por Danilo, principal alvo do clube para reforçar o elenco no segundo semestre.

O Verdão trabalha para resolver as duas situações o quanto antes, de preferência antes do encerramento do Mundial. A presidente Leila Pereira já retornou dos Estados Unidos, onde acompanhou parte da competição, e participa das tratativas ao lado da diretoria. A intenção é dar mais clareza ao planejamento antes da volta da equipe aos gramados, marcada para o dia 22 de julho, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Danilo é o grande sonho do Palmeiras

O grande objetivo do Palmeiras nesta janela é a contratação de Danilo. O volante do Botafogo já despertava otimismo internamente por não ter atingido o limite de 13 partidas no Campeonato Brasileiro, condição que permite defender outro clube na competição. Agora, a expectativa aumentou após a participação discreta do jogador na Copa do Mundo.

O desempenho abaixo do esperado no torneio também alterou o cenário das negociações. O Botafogo esperava receber uma proposta na casa dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 236 milhões), impulsionada por uma boa campanha do atleta com a Seleção Brasileira. Entretanto, diante do desfecho da Copa, o clube carioca já admite flexibilizar os valores para concretizar uma transferência.

Além disso, o estafe de Danilo vê com bons olhos uma negociação para outro clube brasileiro. Mesmo que o plano principal continue sendo uma venda para uma equipe de destaque do futebol europeu. O volante está de férias e aguarda a definição de seu futuro nas próximas semanas.

Maurício chama atenção da Europa

Enquanto busca reforçar o meio-campo, o Palmeiras também monitora a situação de Mauricio. O meia desperta interesse de clubes do exterior, principalmente da Atalanta, da Itália. A equipe italiana já realizou duas consultas ao Verdão e sinalizou que poderá formalizar uma proposta nos próximos dias.

Apesar do assédio, o Palmeiras afirma que ainda não recebeu uma oferta oficial. A diretoria aguarda uma investida concreta antes de decidir se abrirá negociação pelo jogador. O caso é tratado de forma diferente internamente, já que Mauricio perdeu espaço ao longo da temporada.

Diante desse cenário, a diretoria pretende avaliar se uma eventual proposta compensará a saída do atleta ou se a permanência será mais vantajosa para o restante da temporada. Mauricio também está de férias e deve se reapresentar ao elenco entre o fim desta semana e o início da próxima.

A janela de transferências será aberta em 20 de julho. Até o momento, o Palmeiras confirmou apenas a contratação do zagueiro Alexander Barboza, adquirido junto ao Botafogo por cerca de R$ 20 milhões.

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