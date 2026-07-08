Red Bull acelera busca por sucessor de Klopp

A possível saída de Jurgen Klopp da Red Bull já movimenta os bastidores da empresa. Com o treinador cada vez mais próximo de assumir o comando da seleção da Alemanha, o grupo iniciou a procura por um novo diretor global de futebol para ocupar seu lugar. Embora a mudança ainda não tenha sido oficializada, a saída de Klopp é tratada como praticamente certa nos bastidores. Por isso, a Red Bull já avalia possíveis substitutos para um dos cargos mais importantes da sua estrutura esportiva.

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De acordo com informações divulgadas pelo jornal alemão Bild, nesta quarta-feira (8), o principal candidato é Markus Krosche, atual diretor esportivo do Eintracht Frankfurt. O dirigente ganhou prestígio pelo trabalho desenvolvido no clube e aparece como o favorito para assumir a função.

Outro nome que agrada à empresa é o de Roger Schmidt. Ex-técnico do Benfica, o alemão conhece bem a filosofia da Red Bull, já que comandou o Red Bull Salzburg no início da carreira. Atualmente, ele exerce um cargo de direção esportiva na J1 League, no Japão.

Quem também figura entre as opções é Thierry Henry. Campeão do mundo pela França e um dos grandes nomes da história do futebol, o ex-atacante tem ligação com o grupo por ter defendido o New York Red Bulls durante sua carreira como jogador.

A definição sobre o sucessor de Klopp ainda não ocorreu, mas Markus Krosche, Roger Schmidt e Thierry Henry aparecem entre os principais candidatos para assumir a liderança do projeto esportivo da Red Bull.

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