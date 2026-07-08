Com time misto, Flamengo vence o Lausanne em Portugal

Com um time alternativo, o Flamengo venceu pela primeira vez no Troféu do Algarve, em sua intertemporada na Europa. Nesta quarta-feira (8/7), jogando no Estádio do Algarve, o Rubro-Negro bateu o Lausanne (SUI) por 2 a 0. Os gols foram da base: o meia Lorran, que não atuava pelo Fla desde 2025, e Wallace Yan, ambos na etapa final, aliás. Agora, o time carioca se volta para o amistoso contra o Benfica (POR), no sábado (11/7), no jogo que valerá o título do torneio. Será também no Estádio do Algarve, mas às 15h30 (de Brasília).
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Poucas oportunidades no primeiro tempo
Como avisado de antemão pelo técnico Leonardo Jardim, o Flamengo utilizou o amistoso contra o Lausanne para rodar e conhecer melhor o elenco, botando a campo uma escalação alternativa. Dessa forma, jogadores como Johnny Góes e Joshua ganharam chance entre os titulares.
A primeira boa oportunidade do Flamengo saiu aos 15′, em contra-ataque puxado pelo próprio Joshua. Cebolinha recebeu, cortou e entregou para Wallace Yan, que arriscou de canhota. O goleiro Castella espalmou no cantinho, mandando para escanteio. Aos 32′, uma outra boa chance para Wallace Yan. Cebolinha cruzou da esquerda, e o centroavante se esticou todo para chutar de direita, mas mandou à esquerda de Castella.
Gols saem na etapa final
Sem opção para a lateral direita reserva, Jardim precisou improvisar: na volta do intervalo, promoveu a entrada do canhoto Ayrton Lucas no setor, mantendo o jovem Johnny em campo. Lorran foi outro que ganhou oportunidade, entrando no lugar do capitão Luiz Araújo. E não demorou para as mexidas darem certo. Afinal, Lorran abriu o marcador logo aos 5′. Ele recebeu de Wallace Yan pelo lado direito da área e chutou por baixo de Castella para abrir o marcador. Foi, assim, o primeiro gol do camisa 99 pelo Fla desde 2024. Recentemente, o meia de 20 anos passou por empréstimo no Pisa (ITA), que não o manteve no elenco.
Andrew, então, apareceu com duas boas defesas, evitando o empate. Samuel Lino e Jorginho foram a campo, e o camisa 16 quase dobrou a vantagem aos 22′, mandando de canhota a centímetros da trave. Mas, pouco depois, sairia o segundo. Wallace Yan recebeu presente incrível de Koné e só teve o trabalho de empurrar para as redes. A bobeada foi tão grande, que o atacante mal comemorou seu tento. Jardim seguiu mexendo, colocando todos os jogadores a campo. Samuel Lino até poderia ter feito o terceiro, mas parou em Castella.
LAUSANNE (SUI) 0 x 2 FLAMENGO
Amistoso Internacional – Troféu do Algarve
Data e horário: quarta-feira, 8/7/2026, às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Algarve, em Faro/Loulé (POR)
Gols: Lorran, 5’/2ºT (0-1); Wallace Yan, 25’/2ºT (0-2)
LAUSANNE: Castella; Soppy (Lippo, 30’/2ºT), Mouanga (Bulu, 30’/2ºT), Sow (Ngonzo, intervalo) e Poaty (Bergvall, intervalo); Koné (Ozcan, 30’/2ºT), Roche (Bruchez, 30’/2ºT) e De la Fuente (Adjini, 16’/2ºT); Lekoueiry (Bah Mendes, 16’/2ºT), Butler-Oyedeji (Mollet, intervalo) e Janneh (Traoré, 16’/2ºT). Técnico: Luka Elsner.
FLAMENGO: Andrew (Dyogo Alves, 27’/2ºT); Emerson Royal (Ayrton Lucas, intervalo; depois, Lorran, 44’/2ºT), Vitão (Daniel Silva, 33’/2ºT), João Victor (Guilherme, 32’/2ºT) e Johnny Góes (Rayan Lucas, 33’/2ºT); Evertton Araújo (Pulgar, 27’/2ºT), Saúl (Jorginho, 16’/2ºT) e Joshua (Samuel Lino, 16’/2ºT); Cebolinha (Pedro, 33’/2ºT), Luiz Araújo (Lorran, intervalo; depois, Alan Santos, 33’/2ºT) e Wallace Yan (Bruno Henrique, 27’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Diogo Rosa (POR)
Assistentes: Ricardo Carreira (POR) e João Campos (POR)
Cartões Amarelos: Joshua (FLA)
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