Paulo Bracks faz balanço do primeiro semestre do Atlético

Paulo Bracks fez uma avaliação do primeiro semestre do Atlético. Em entrevista durante o jogo-treino contra o Sub-20, na Arena MRV, o vice-presidente de futebol comemorou os objetivos alcançados nos primeiros meses do ano.

Aliás, o dirigente salientou a importância da vitória sobre o Vasco, na última partida do Galo antes da pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo.

“A tensão é outra. A gente terminou bem essa parada, foi uma vitória muito importante no Rio de Janeiro. Um jogo difícil em São Januário, um adversário difícil. A gente com uma estatística baixa nesses jogos, baixa nos jogos fora de casa (este ano), que estamos corrigindo”, destacou.

Em seguida, Bracks ressaltou alguns dos objetivos alcançados pelo clube nos primeiros seis meses de 2026. Entretanto, lamentou os pontos perdidos no Brasileirão, que poderiam deixar o Atlético em uma situação mais confortável na tabela de classificação.

“A gente atinge os objetivos, minimamente, que era classificar na Copa do Brasil, classificar na Sul-Americana sem entrar no playoff, que ano passado nos prejudicou demais, e estar na primeira parte da tabela. A gente quer estar em uma posição acima e vamos buscar isso nessa retomada”, disse o dirigente.

“Alguns pontinhos que deixamos no caminho no Brasileiro, aqui mesmo na Arena, aqueles dois pontos contra o Botafogo, um pontinho contra o Corinthians, que a gente fez um bom jogo. Com esses três pontos, a gente estaria ali em sexto, sétimo no campeonato, no G6, que é onde a gente quer estar”.

Dirigente do Atlético relembra vitória sobre o rival

Por fim, o vice de futebol do Galo mostrou confiança com a volta dos jogos e citou o triunfo em cima do rival Cruzeiro, por 3 a 1, ao qual classificou como a “virada de chave” na temporada.

“Vamos trabalhar muito para que, nessa retomada, a gente consiga subir a nossa performance. Dia 21 de julho estamos de volta. Vamos aproveitar esse período de descanso; foi muito intenso em abril e maio. Fizemos 18 jogos em 59 dias e conseguimos vencer mais que perder. Ganhar o clássico foi importante. Para nós, foi uma virada de chave ganhar o clássico, e estamos otimistas com esta retomada”.

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