Chelsea renova com promessa inglesa e empresta atacante ao Sporting

O Chelsea definiu os próximos passos da carreira de Jesse Derry. Nesta quarta-feira (8), o clube inglês anunciou a renovação de contrato do atacante de 19 anos até 2032 e, logo em seguida, confirmou seu empréstimo ao Sporting por uma temporada. De acordo com informações divulgadas pelo jornal português A Bola, o jovem inglês deve se juntar imediatamente ao elenco do Sporting e viajar com a equipe para o período de pré-temporada em Lagos, onde iniciará os trabalhos sob o comando do técnico Rui Borges. O acordo entre os clubes não prevê opção de compra ao fim do empréstimo.

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Após assinar o novo vínculo, Derry comemorou a confiança recebida pelo Chelsea e destacou a importância do momento em sua carreira.

“É um sonho poder garantir meu futuro em um clube tão grande como o Chelsea. Estou muito animado com o que vem pela frente. Depois da oportunidade que tive de atuar pela equipe principal na última temporada, nunca pensei em seguir outro caminho. A renovação foi uma decisão natural”, afirmou.

Revelado pelas categorias de base dos Blues, Derry fez sua estreia no time principal na última temporada. O atacante entrou em campo pela Premier League contra o Nottingham Forest e também disputou partidas da Copa da Inglaterra diante de Wrexham e Hull City.

Agora, o Chelsea aposta que a passagem pelo Sporting será importante para acelerar o desenvolvimento do jogador, já que o clube português é conhecido por dar espaço e valorizar jovens talentos.

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