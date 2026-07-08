Justiça nega pedido e mantém intervenção na SAF do Vasco

A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo clube associativo do Vasco e manteve a intervenção judicial na SAF do clube. Além disso, a juíza Simone Gastesi Chevrand, da 6ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), nomeou o advogado Athos de Andrade Figueira Neves como novo interventor da empresa.

Com isso, o presidente Pedrinho continua afastado do comando da SAF. Desta maneira, o novo interventor assume o cargo após a renúncia de Samantha Mendes Longo. Segundo a magistrada, a intervenção permanece restrita às questões administrativas ligadas à governança, à prestação de contas e à circulação de informações entre os órgãos da companhia.

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Além disso, Simone também ressaltou que a intervenção é temporária e não impede o prosseguimento das negociações para a venda da SAF, que atualmente está em tratativas com o empresário Marcos Lamacchia.

“Um primeiro aspecto que aqui se coloca com máximo destaque, sustentado na peça e reiterado em despacho realizado pelo patrono do CRVG com esta magistrada, é que a intervenção judicial determinada não interfere na atividade-fim do Clube de Regatas Vasco da Gama”, escreveu a magistrada.

A juíza ainda ponderou que, por estar em recuperação judicial, a SAF vascaína deve estar sob monitoramento para garantir a transparência da administração.

Apesar da decisão, o Cruz-Maltino apresentou, na segunda-feira (6/7), um agravo de instrumento contra a intervenção determinada no mês passado. O recurso foi distribuído ao desembargador Cesar Felipe Cury e ainda não foi apreciado.

Crise no Vasco

No fim de junho, a juíza Caroline Fonseca afastou o presidente Pedrinho e membros do conselho de administração da SAF. A decisão ocorreu após o Conselho Fiscal apontar irregularidades na gestão. A magistrada nomeou a advogada Samantha Longo como interventora da companhia. Logo depois, diretores do Vasco foram exonerados e conselheiros fiscais renunciaram.

A crise, aliás, se agravou na semana passada com novas baixas. Samantha Longo deixou o cargo de interventora após sofrer ameaças de supostos integrantes de uma torcida organizada. Além disso, os escritórios Bumachar, FCDG e Coelho, Murgel e Atherino Advogados abandonaram a defesa do clube. Os defensores divergiam da estratégia jurídica adotada pela gestão.

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