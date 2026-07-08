Emerson Royal confirma proposta, mas diz: “cabeça no Flamengo”

Um dos titulares na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Lausanne (SUI), nesta quarta-feira (8/7), em Portugal, o lateral-direito Emerson Royal afirmou estar focado no clube rubro-negro. Em entrevista após o apito final, ainda no gramado do Estádio do Algarve, onde o Fla realiza sua intertemporada, o jogador confirmou ter recebido uma proposta de fora do país. No entanto, não sabe seu futuro. Antes, falou da importância dos amistosos em solo europeu.

“Cada jogo é importante para o nosso ritmo. A gente tem que fazer bem. Como o professor fala, a gente tem que pensar primeiro na gente, independente do adversário, para que a gente possa voltar para o Brasil, ter mais dois amistosos, sendo um aqui (Algarve) e outro no Brasil, para a gente se preparar bem para esse retorno do Brasileirão, que é de extrema importância para a gente”, afirmou o lateral.

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Mescla com os jovens do Fla

Durante o jogo contra o Lausanne, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para testar diversos jovens, dado o nível abaixo do adversário em questão. Royal, então, falou do apoio que dá aos jogadores da base que estão na intertemporada pelo Fla.

“Com certeza, a gente vem dando um grande apoio para eles. São moleques bons, com um coração bom, com muita qualidade. E a gente tenta acrescentar, ajudar de alguma maneira. A gente tenta ajudar eles para que eles possam ter um futuro brilhante com a camisa do Flamengo”, analisou.

Royal também respondeu sobre Leonardo Jardim. Perguntado por uma jornalista portuguesa sobre o comandante, o lateral foi só elogios. Afinal, o estilo de jogo de Jardim contribui com suas características, o que faz ganhar minutos com a camisa rubro-negra.

“É um treinador que vem me ajudando bastante. Eu, em especial, tenho um carinho muito grande por ele. Ele acreditou muito em mim, me coloca para jogar bastante, me dá a liberdade de fazer o meu trabalho. E acredito que as características dele também me ajudam bastante. É um jogo de muita transição e eu venho me destacando por isso, então sou muito grato à confiança que ele tem comigo”, disse Royal.

Proposta para sair do Flamengo?

Por fim, o jogador confirmou ter recebido proposta para sair do Flamengo. No entanto, afirmou que o foco atualmente é no seu clube, com quem tem contrato até o fim de 2028. O Aston Villa, da Inglaterra, estava de olho no atleta de 27 anos.

“Não, como eu falo, eu estou com a cabeça no Flamengo. Até que não seja decidido nada, eu estou com a cabeça aqui, eu sou jogador do Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta porque mostra que meu trabalho está sendo feito, então como eu disse: estou com a cabeça agora no Flamengo e eu não sei o futuro”, ponderou.

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