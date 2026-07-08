Cuca comanda treino tático no Santos visando testes antes da volta do Brasileirão

O Santos deu sequência, na manhã desta quarta-feira (08/7), à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. No CT Rei Pelé, o técnico Cuca comandou um treinamento tático voltado ao jogo-treino contra o Osasco Sporting, marcado para esta quinta-feira (09/7). A atividade servirá como mais um teste antes da retomada oficial da temporada, quando o Peixe enfrentará o Botafogo, no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

Para completar o grupo de trabalho, a comissão técnica contou com atletas das categorias de base. A medida foi necessária porque parte do elenco que normalmente treina com os profissionais foi integrada à equipe que representa o Santos no Campeonato Brasileiro Sub-20.

No departamento médico, o lateral-direito Igor Vinícius segue evoluindo na recuperação e continua o processo de transição para o gramado. Aliás, a expectativa do clube é contar com o jogador na partida diante do Botafogo. Já o meia Gabriel Bontempo permaneceu na academia do CT Rei Pelé, onde dá sequência ao tratamento de um problema no púbis. O jovem também desfalcou o Santos no amistoso contra o União São João.

O jogo-treino desta quinta-feira será mais uma oportunidade para Cuca fazer ajustes na equipe antes da volta das competições. Além de aprimorar aspectos táticos, o treinador pretende dar mais minutos a jogadores que tiveram pouca participação durante o primeiro semestre. Além disso, quer observar de perto atletas das categorias de base que podem ganhar espaço no elenco principal ao longo da temporada.

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