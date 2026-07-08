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Cuca comanda treino tático no Santos visando testes antes da volta do Brasileirão

Cuca comanda treino tático no Santos visando testes antes da volta do Brasileirão
Cuca comanda treino tático no Santos visando testes antes da volta do Brasileirão -

 

O Santos deu sequência, na manhã desta quarta-feira (08/7), à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. No CT Rei Pelé, o técnico Cuca comandou um treinamento tático voltado ao jogo-treino contra o Osasco Sporting, marcado para esta quinta-feira (09/7). A atividade servirá como mais um teste antes da retomada oficial da temporada, quando o Peixe enfrentará o Botafogo, no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

Para completar o grupo de trabalho, a comissão técnica contou com atletas das categorias de base. A medida foi necessária porque parte do elenco que normalmente treina com os profissionais foi integrada à equipe que representa o Santos no Campeonato Brasileiro Sub-20.

No departamento médico, o lateral-direito Igor Vinícius segue evoluindo na recuperação e continua o processo de transição para o gramado. Aliás, a expectativa do clube é contar com o jogador na partida diante do Botafogo. Já o meia Gabriel Bontempo permaneceu na academia do CT Rei Pelé, onde dá sequência ao tratamento de um problema no púbis. O jovem também desfalcou o Santos no amistoso contra o União São João.

O jogo-treino desta quinta-feira será mais uma oportunidade para Cuca fazer ajustes na equipe antes da volta das competições. Além de aprimorar aspectos táticos, o treinador pretende dar mais minutos a jogadores que tiveram pouca participação durante o primeiro semestre. Além disso, quer observar de perto atletas das categorias de base que podem ganhar espaço no elenco principal ao longo da temporada.

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