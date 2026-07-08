Arsenal aumenta proposta por Bruno Guimarães

Bruno Guimarães continua sendo um dos principais alvos do Arsenal para reforçar o meio-campo. De acordo com informações divulgadas pela ESPN, nesta quarta-feira (8), o clube inglês aumentou sua proposta ao Newcastle para 65 milhões de libras (cerca de R$ 451 milhões), mas a oferta ainda não atingiu o valor esperado pelos Magpies.

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Um dos fatores que pode favorecer o Arsenal é o interesse do volante em disputar a próxima edição da Champions. Enquanto os Gunners garantiram vaga no torneio, o Newcastle ficou fora da competição nesta temporada.

Segundo a reportagem, o clube de Newcastle só aceita iniciar negociações a partir de uma oferta de 70 milhões de libras (aproximadamente R$ 486 milhões). Mesmo assim, pessoas envolvidas nas conversas acreditam que o acordo ainda pode acontecer.

Apesar do interesse do Arsenal, Bruno Guimarães não pretende criar qualquer tipo de desgaste para deixar o Newcastle. O volante mantém boa relação com o clube e com a torcida e só aceitará uma transferência caso haja um entendimento entre as duas equipes.

Interesse antigo em Bruno Guimarães

No Arsenal, o diretor esportivo Andrea Berta é um grande admirador do futebol do brasileiro. Inclusive, tentou contratá-lo em 2020, quando ainda trabalhava no Atlético de Madrid.

Bruno tem contrato com o Newcastle por mais duas temporadas e é considerado uma das principais peças do elenco. Desde que chegou ao clube, em 2022, vindo do Lyon, da França, o meio-campista já disputou mais de 150 partidas com a camisa dos Magpies.

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