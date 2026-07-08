Manzambi enfrenta a Argentina? Estrela da Suíça vive dilema na Copa do Mundo

Um dos principais jogadores desta Copa do Mundo até aqui, o jovem Johan Manzambi foi desfalque para a Suíça contra a Colômbia no jogo de oitavas de final na última terça-feira. Mesmo sem Manzambi, a Suíça conseguiu a classificaçaõ e vai enfrentar a Argentina nas quartas de final, no próximo sábado (11), às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Sendo assim, a expectativa pelo lado suíço gira em torno de um possível retorno – ou não – de Manzambi para o jogo decisivo deste sábado. O atacante foi baixa contra a Colômbia por conta de dores no joelho sentidas durante o último treino antes da partida, segundo a imprensa suíça. Desse modo, existe a esperança da volta de Manzambi contra a Argentina, principalmente porque o departamento médico da Suíça não deu um prazo para o retorno.

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Nesta quarta-feira, o auxiliar técnico da Suíça, Davide Calla, falou sobre um possível retorno de Manzambi para o duelo decisivo que vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Calla prezou pela cautela, mas afirmou que o departamento médico da seleção está trabalhando intensivamente para que a Suíça possa contar com seu artilheiro na competição.

“Sou sempre muito otimista. Há otimismo, mas também realismo. É claro que pode ser complicado, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. A equipe médica está trabalhando todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para colocar os jogadores nas melhores condições possíveis para que tenham um ótimo desempenho. Porque vamos precisar de jogadores não a 100%, mas a 120%”, disse Calla para a ‘RTS’.

Manzambi é o artilheiro da Suíça na Copa do Mundo até aqui. Apesar de ter começado a competição como reserva do técnico Muray Yakin, o atacante assumiu a titularidade após as boas atuações contra Catar e Bósnia. Ao todo, Johan participou de quatro jogos nesta Copa, marcou três gols e deu duas assistências.

Desafio contra a Argentina

Quando perguntado sobre a importância do jogo deste sábado contra a Argentina, Calla também não mediu palavras para elogiar o rival na Copa do Mundo. Segundo o auxiliar técnico, será um grande desafio para a Suíça, mas que a seleção está pronta para superar mais um grande desafio.

“Eles (Argentina) são a nata da nata. É um grande desafio e nós o aceitamos. Estamos felizes por ter esta oportunidade de mostrar nossas qualidades neste nível e estamos prontos para continuar escrevendo esta história fantástica”, finalizou.

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