Justin Bieber cantará no intervalo da decisão da Copa

Justin Bieber confirmou que vai cantar no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026. O evento terá outras atrações de peso, como as cantoras Madonna e Shakira, além da banda sul-coreana BTS, que já estavam confirmadas pela Fifa.

“A Copa do Mundo une o mundo de um jeito que nada mais consegue. Sou grato por fazer parte deste show”, informou o cantor canadense, em comunicado.

Aliás, Justin e sua esposa, Hailey Bieber, acompanharam jogos da Copa do Mundo, incluindo a estreia do Canadá no BMO Field, em Toronto, ainda em junho. Isto aumentou os rumores sobre um possível show.

A final do Mundial ocorrerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. Aliás, o espetáculo também terá curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay. A iniciativa marca mais um passo da Fifa na tentativa de aproximar a Copa do modelo de entretenimento esportivo dos Estados Unidos.

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com 48 seleções. Aliás, é a primeira também em três sedes: Estados Unidos, Canadá e México.

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