Jardim elogia jovens e aponta que cultura do Flamengo dificulta uso da base

O técnico Leonardo Jardim destacou as atuações de Lorran e Wallace Yan na primeira vitória na intertemporada, nesta quarta-feira, sobre o Lausanne (SUI), pelo troféu Algarve, em Portugal. Os garotos, que quase não têm chances como titulares durante a temporada, balançaram as redes. Neste sentido, o treinador reconheceu “nem sempre existe espaço para jovens”. E reforçou que deseja colocar todos para jogar.

“É importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar a sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens. Hoje mesmo vocês viram: muitos queriam que jogassem só os titulares. O Flamengo tem uma cultura muito forte, e às vezes os jovens têm pouco espaço. Por isso foi importante para esses dois e para os outros também”, disse antes de complementar.

“A minha ideia era colocá-los em todos para jogar. Não queria que ninguém terminasse o estágio e voltasse ao Brasil sem ter jogado. Esses dois jogaram, aproveitaram e fizeram gols. Outros também mostraram competência, mesmo sem marcar”, destacou.

Mudanças

Jardim também falou sobre a estratégia de fazer mudanças no time durante os amistosos. O técnico frisou que é uma oportunidade para consolidar ideias e também dar oportunidades aos jogadores com pouca minutagem.

“Essas foram as grandes ideias a desenvolver neste jogo. Com certeza que é importante ganhar, porque a vitória também motiva, principalmente jovens jogadores. E agora, no sábado, temos o último jogo desta fase de preparação em Portugal contra um adversário que também vai utilizar o jogo para crescer, porque ainda está em início de temporada”, ressaltou.

Depois de jogar contra o River Plate e Lausanne (SUI), o Flamengo, portanto, faz o último compromisso diante do Benfica, neste sábado, às 15h30 (de Brasília), em confronto que vale o troféu do Algarve.

“Com certeza os dois vão querer jogar bem e ter um bom resultado. Mas não vamos arriscar situações dos nossos jogadores para as competições que temos agora no fim do mês, porque já somos poucos. Por isso, o amistoso pode não ser um jogo mais competitivo, mas com certeza não medimos um risco no jogo oficial. Quer do lado do Benfica, quer do nosso lado, não vamos correr esse risco”, destacou.

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