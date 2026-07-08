Labyad é preservado por desconforto na coxa e vira desfalque no Corinthians

O Corinthians teve duas baixas no treinamento desta quarta-feira (08/9), no CT Joaquim Grava. O meio-campista Zakaria Labyad não participou das atividades no gramado e permaneceu na parte interna do centro de treinamento para tratar um desconforto na coxa.

Por precaução, o departamento médico optou por preservar o jogador marroquino de 33 anos. A medida busca evitar o agravamento do problema. Assim, a expectativa é de que Labyad retorne aos trabalhos com o restante do elenco nos próximos dias.

Outra ausência foi o zagueiro Gustavo Henrique, que voltou a desfalcar o treinamento. O defensor já havia ficado fora das atividades de segunda e terça-feira por causa de dores na região dos flexores do quadril e segue em tratamento.

O Corinthians está na reta final da preparação para a retomada da temporada. Antes do retorno oficial do calendário, o Timão disputará um amistoso contra o Cascavel no próximo domingo (12/7), às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato, no Paraná. O compromisso será o primeiro da equipe após pouco mais de um mês sem partidas. Contudo, servirá como único teste antes da sequência de jogos por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Além da disputa do Brasileiro, o Timão também terá decisões importantes nas copas. Afinal, pela Copa do Brasil, a equipe eliminou o Barra-SC e enfrentará o Internacional nas oitavas de final, em confrontos de ida e volta. Além disso, na Libertadores, o Alvinegro medirá forças com o Rosario Central em busca de uma vaga nas quartas de final.

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