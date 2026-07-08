Roberto Martínez entra na mira de outra seleção após deixar Portugal

Portugal oficializou a saída de Roberto Martínez do comando da seleção nesta quarta-feira (8), mas o treinador já aparece como um dos favoritos para assumir uma nova equipe. De acordo com informações da imprensa britânica, o espanhol é um dos principais candidatos a comandar a Escócia após a saída de Steve Clarke, demitido depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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As primeiras informações sobre a saída de Roberto Martínez de Portugal surgiram na imprensa escocesa e, posteriormente, foram confirmadas pela rádio talkSPORT. Agora, diversos veículos do Reino Unido apontam o técnico como um dos nomes mais cotados para assumir a seleção escocesa, destacando sua forte ligação com o país.

Essa relação vai além do futebol. Durante a carreira como jogador, Martínez defendeu o Motherwell e foi justamente na passagem pelo clube, em 2002, que conheceu sua esposa, de nacionalidade escocesa.

Apesar de acumular trabalhos de destaque em clubes como Swansea, Wigan e Everton, o treinador ainda convive com críticas por não ter conquistado títulos importantes no cenário internacional. À frente da geração considerada uma das mais talentosas da história da Bélgica, não conseguiu levantar um grande troféu. Já em Portugal, acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha.

Outro nome que vinha sendo especulado para assumir a Escócia era o de Ange Postecoglou. No entanto, o treinador deixou de ser uma opção após acertar sua ida para o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

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