Cristiano Ronaldo publica mensagem após queda: “Portugal sempre”

Astro da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo se manifestou com uma curta mensagem nas redes sociais após a eliminação da equipe portuguesa para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. Em uma publicação no Instagram, o craque colocou na legenda “Portugal Sempre.”

Portugal foi eliminado pela Espanha por 1 a 0, em jogo realizado no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos. O gol de Mikel Merino, aos 46 minutos do segundo tempo, decretou a eliminação portuguesa e a classificação espanhola para as quartas de final.

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Após a Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo admitiu que a edição de 2026 foi a sua última participação no maior torneio de futebol do planeta. No entanto, não disse que seria uma despedida da seleção de Portugal.

“A verdade é que foi meu último Mundial, sim, mas terei tempo para pensar com a minha família (sobre a aposentadoria da equipe nacional), não decidir as coisas de cabeça quente”, afirmou, na zona mista do AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, na segunda-feira (6).

Por fim, Cristiano Ronaldo terá férias para se preparar para a próxima temporada pelo Al Nassr e seguir a sua busca pelo milésimo gol na carreira. Se não atuar mais em Copas, sairá como maior artilheiro português na história dos Mundiais, com 11 gols.

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