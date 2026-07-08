São Paulo acerta saída de zagueiro para clube do Azerbaijão

O São Paulo chegou a um acordo para a transferência definitiva do zagueiro Matheus Belém ao FK Qabala, do Azerbaijão. Revelado nas categorias de base de Cotia, o defensor deixará o clube sem custos de transferência, mas o Tricolor manterá uma participação em uma futura negociação. A informação foi dada primeiramente pelo site ‘Uol’.

As partes já têm um acordo verbal, e o embarque do jogador para o Azerbaijão está previsto para esta quinta-feira (09/7). No novo destino, Matheus Belém passará por exames médicos antes de assinar contrato e oficializar a mudança para o futebol europeu.

Embora não receba uma compensação financeira imediata, o São Paulo ficará com 20% dos direitos econômicos do zagueiro. A estratégia da diretoria foi preservar um percentual visando uma possível venda futura, já que o contrato do atleta estava próximo do fim e ele poderia deixar o clube sem qualquer retorno financeiro ao término do vínculo, em dezembro.

Formado em Cotia, Matheus Belém teve poucas oportunidades na equipe principal. Ao todo, disputou apenas três partidas pelo São Paulo. Sem conseguir se firmar no elenco profissional, o defensor acumulou empréstimos para Chapecoense e Camboriú antes de definir sua saída em definitivo para o FK Qabala.

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