Problema ou solução? O que a Argentina tem a dizer sobre a “Messidependência”

O impacto de Lionel Messi no futebol é gigante, mas na seleção da Argentina é algo imensurável. Desde que começou a empilhar títulos por seu país, o craque aumentou a confiança dos jogadores em seu poder de decisão a um nível que se tornou uma verdadeira dependência. E não há cerimônia para admitir que o camisa 10 resolve tudo – dentro e fora de campo -, inclusive invertendo a hierarquia com o técnico Lionel Scaloni.

Há um tom de gratidão a Messi no discurso geral. As conquistas da Copa América e, sobretudo, da Copa do Mundo de 2022 mudaram o patamar da geração e a vida de quase todos os jogadores. Afinal, garantiram melhores contratos, respeito e a idolatria de seu povo. Isso passou diretamente pelos gols e assistências do atacante.

Não à toa, Messi se tornou o maior artilheiro da histórias dos Mundiais, em sua sexta participação, superando o detentor anterior da marca por cinco gols – e ainda pode ter mais três jogos pela frente nesta edição, caso a Argentina vá novamente à decisão. A Suíça é a rival das quartas de final, no sábado, às 22h, em Kansas City.

“Iríamos à guerra por ele”

O meia Rodrigo De Paul afirmou, certa vez, que o grupo de jogadores fariam tudo por Messi, inclusive “ir à guerra por ele”. Já McAllister não tem vergonha em confirmar que “enquanto tivermos Messi, seremos dependentes das decisões dele”.

Mesmo com a atuação apagada até a metade do segundo tempo contra o Egito, pelas oitavas, a expectativa era de que só o astro poderia salvar a Argentina da eliminação. Então, o time tratou de criar espaços e ajudá-lo na movimentação para a direita, já que os africanos dobraram a marcação no centro. Claro, deu certo e foi ele que decidiu mais uma vez. Mesmo aos 39 anos, vive o Mundial mais goleador e eficiente de sua carreira.

Houve um momento na partida em que Lautaro Martínez foi a Messi para dizer que não havia feito uma falta e pediu que ele avisasse ao árbitro. Por ser o capitão e uma lenda do futebol, o time sabe que a reclamação do companheiro tem peso e influência nas decisões.

Scaloni admite que não manda

De interino sem moral a um dos maiores técnicos da história da seleção, Lionel Scaloni se derrete ao falar do craque e deixa o orgulho de lado para revelar que tudo gira em torno de Messi desde que assumiu, em agosto de 2018.

“Não faz sentido dizer que sou eu quem manda. Sempre conversamos com Messi sobre todas as decisões que tomamos. Pergunto a ele o que pensa, como está (para o próximo jogo), e tentamos chegar a um acordo”, resumiu.

O futuro da Argentina será sem Messi. E não vai demorar para isso se tornar uma realidade. Mas, enquanto não acontecer, a seleção da Argentina será um exército pronto para servir o seu líder.